مسؤول أمريكي: وفيات كورونا اليومية ستتجاوز ضحايا 11 سبتمبر

حذر مدير مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة روبرت ريدفيلد، من تفاقم حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مرجحا أن تشهد البلاد وفيات يومية تتجاوز حصيلة ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال ريدفيلد: "نحن الآن في الإطار الزمني الذي من المحتمل أن تكون لدينا فيه، خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة وفيات يومية أكثر مما كان لدينا في 11 سبتمبر، أو في بيرل هاربور"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورأى مدير مراكز السيطرة على الأمراض، أن موافقة هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح "فايزر"، هذا الأسبوع، لن يكون لها أي تأثير على معدل حالات الإصابة خلال الأيام الـ60 المقبلة، معتبرا أنه "كان من الممكن أن نحقق أداء أفضل كأمة عبر زيادة التنسيق بين الجمهور الأمريكي والقادة السياسيين وحكام الولايات، حول أهمية ارتداء الكمامات".

وأضاف ريدفيلد: "أنه أمر محبط للغاية عندما يكون لدي حكام يشعرون أن الكمامات لا تنفع".