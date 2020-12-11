عاجل.. البحوث الفلكية: منطقة زلزال أكتوبر ليست نشطة بالهزات الأرضية

كشف الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المنطقة التي حدثت بها الهزة الأرضية مساء اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ليست منطقة نشطة بالهزات الأرضية أو الزلازل، موضحا أنه منذ عام، لم تسجل أي بيانات بوقوع هزات في هذه المنطقة.

وأوضح القاضي، أن الهزة التي جرى تسجيلها مساء اليوم، وقعت على بعد 19 كيلومترا بين طريقي الواحات والضعبة، موضحا أنه لم يجري رصد أي خسائر أو ضرر ناتج عن الهزة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العملي، كشف عن أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينه 6 أكتوبر.

وأوضح المعهد، أن الهزة حدثت في الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، موضحا أن بعض المواطنين شعروا بها.