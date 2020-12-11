عاجل.. "البحوث الفلكية": لا خسائر أو إصابات بسبب "زلزال أكتوبر"

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الهزة الأرضية التي حدثت منذ قليل، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر أو تلفيات.

وقال القاضي: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 19 كم جنوب غرب الجيزة، الساعة 5 مساء و47 دقيقة، حسب توقيت مدينة القاهرة، بقوة 3.26 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 29.88 شمالا، وخط الطول: 31.12 شرقا، والعمق: 10 كم، وشعر بها الموطنون".