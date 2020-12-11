 طالب جامعي يطعن والده بسكين بسبب 100 جنيه في الدقهلية

طعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والده في الصدر بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب رفض الوالد منح ابنه 100 جنيه.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "عرفات ال. ا. مط، 58 عاما كهربائي، مقيم بشارع الترعة بدائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، والحالة العامة دون المتوسطة.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الوقعة، وبالفحص وسؤال زوجة المصاب ووالدة الطالب وتدعي "نجوى س" 46 سنة، وتعمل مدرسة، ومقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، قررت بقيام نجلهما المدعو "طارق"، 21 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، مقيم بذات العنوان، بالتعدي علي والده بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين مطبخ" على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، لطلب نجلهما مبلغ مالي قدره "100 جنيه" من والده ورفضه ذلك.

وأضافت الأم في أقوالها، بأن نجلهما مريض نفسي، ويعالج طرف طبيب نفسي، وقدمت المستندات الطبية التي تؤيد صحة أقوالها لإرفاقها بمحضر الشرطة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وتم التحفظ عليه، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

انتحار طالب

ومن جهة أخرى، انتحر طالب بالصف الإعدادي في ميت غمر شنقا، لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تعنيف والده له، وتعديه عليه بالضرب لعدم ذهابه إلى المدرسة، وأكد والده في محضر الشرطة أنه بمساعدة أسرته، أنزلوا جثمان الطفل، ونقلوه إلى مستشفى أتميدة، وفور علمه بوفاته، عاد به إلى المنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة حادث شنق، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنانية في الوفاة من عدمه.

ونقل جثمان المتوفي إلى مستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة.