وزيرة الصحة عن وصول لقاح كورونا: "بقينا نمرة واحد في كل حاجة"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن شهر أغسطس الماضي شهد تحضير مصر خط إنتاج في "فاكسيرا"، وزارت بعثة تابعة لمنظمة الصحة العالمية مصر، وكانت على أعلى مستوى في مجال تصنيع اللقاح.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "اللجنة أصدرت بعض الملاحظات لكنها أصدرت تقريرًا على موقع المنظمة عن قدرة مصر على التصنيع، ونتفاوض مع شركة سينوفاك في سعر تصنيع اللقاح في فيروس كورونا، وخلال أيام سنوقع معها".

وتابعت: "تفاوضت مع السفير البريطاني في مصر وممثل عن شركة أسترازينيكا، وفي يوم 4 ديسمبر وقعنا عقدًا مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات لتوفير 20 مليون جرعة وستكون على الغالب من أسترازينيكا".

وأردفت "زايد"، أن مصر اتخذت عددًا كبيرًا من الخطوات الكبيرة في كل المجالات بما فيها الصحة والعمران: "مصر بقت رقم نمرة واحد في كل حاجة، وكل خطوة تشهدها جبارة، لأن طموحات الشعب المصري عظيمة جدًا والرئيس دائمًا ما يوجه لكي نتجه إلى كل ما هو أقوى وأفضل للمصريين".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن خيرة علماء مصر يديرون ملف كورونا من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوزارة: "أصدروا تقريرًا ببعض الأشياء المرتبطة بهذا الأمر، وكان من أهمها التفضيلات الخاصة بالحصول على لقاحات كورونا".