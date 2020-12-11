موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب "كوفيد-19"

قررت الحكومة الموريتانية تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى 4 يناير المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان رسمي بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم، أنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى 4 يناير المقبل، كما قررت الحكومة تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية ومنع نقل الموتى خارج المقابر القريبة منهم جغرافيا، وضمان توفير مرافقة دينية تكفل تطبيق كل الإجراءات التي يفرضها الشرع الإسلامي في ما يخص الغسل وصلاة الميت والدفن من طرف هيئة العلماء والأئمة الموريتانيين، مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.

وطالبت لجنة وزارية موريتانية، من مواطنيها جميعا المساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الجائحة.