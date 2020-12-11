وزير العدل عن تطوير تأمين الوثائق: يستحيل تزويرها.. "أي لعب هينكشف"

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك عمليات تطوير تكنولوجي تستهدف المحاكم وتشمل عدة محاور، من بينها محور تأمين الوثائق، قائلا إن الوثيقة التي ستخرج من المحكمة أو من الشهر العقاري، يجب أن تكون مؤمنة، بحيث يستحيل تزويرها، ولا يكون من الصعب فقط، "أي لعب فيها هينكشف".

وأضاف "مروان"، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك تكليف رئاسي بتطوير المنظومة القضائية، وتحسين الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين، موضحًا أن هذا التكليف تم ترجمته في خطة عمل، سواء للمحاكم أو الشهر العقاري، تقوم على التطوير الإنشائي والبنائي، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي.

وتابع وزير العدل: "التطوير التكنولوجي في المحاكم، يشتمل أيضًا على المحور الجنائي لإنجاز القانون، بمعنى أن القضية تروح من الشرطة للنيابة، ثم إلى المحكمة، فيصدر القاضي الحكم، فترجع القضية إلى النيابة ثم إلى الشرطة (جهة التنفيذ)، ده شق شغالين فيه، وبدأ تطبيقه بالفعل كمرحلة أولى".

واستطرد: "هناك محور آخر للتطوير، يتمثل في تجديد الحبس عن بعد، بالإضافة إلى الناحية المدنية، عندنا ممكن إقامة دعوى مدنية عن بعد، بالإضافة إلى إقامة الدعوى الاقتصادية عن بعد، وعمليات تطوير محور الأرشفة، لافتا إلى أن الأرشيف في المحاكم يضم مليار الأوراق، وده بيأخذ مكان وجهد ومعرض للتلف، فبالتالي نعمل أيضًا على ميكنة وتطوير الأرشيف".

وكان صرح وزير العدل سابقًا، أن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى "أونلاين"، يُساعد المواطن بطلب تعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، كما أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى "أونلاين"، موضحًا أن التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية التيسير واختصار الوقت وسرعته.