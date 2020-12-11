مرحبة بالاتفاق المغربي الإسرائيلي.. باريس: نزاع الصحراء طال أمده

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل والمغرب، قائلة إن نزاع الصحراء قد "طال أمده" ولا بد من إيجاد حل عادل ودائم له، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أجنيس فون دير مول، بأن النزاع في الصحراء، جنوبي المغرب، طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر".

يأتي موقف باريس بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على هذه المنطقة، قائلا إن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط هو الحل الوحيد الممكن.

وأضافت دير مول، أن فرنسا "تؤيد حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين، ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، موضحة أنه على ضوء هذا الرؤية، تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية".

وبشأن إقامة العلاقات مع اسرائيل، رحبت فرنسا بتذكير السلطات المغربية بدعمها لحل الدولتين.

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا عازمة على المساهمة في استئناف للحوار على أساس القانون الدولي والمعايير المتفق عليها".