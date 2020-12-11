رئيس شركة مياه القليوبية يتابع سير العملية التدريبية

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، مركز تدريب الشركة، لمتابعة سير العملية التدريبية وقياس مردود التدريب على المتدربين ومدى الاستفادة من البرامج التدريبية، يرافقه في الجولة المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والعميد علاء الدين سالم رئيس قطاع الموارد البشرية والعميد حسني عبدالفتاح، مدير عام الأمن ومنى معاذ مدير عام التدريب.

واستمع "مجاهد"، إلى آراء العاملين أثناء انعقاد الدورات التدريبية وتقييمهم لنوعية الدورات التي تدرس بالمركز ومقترحات التطوير، موضحًا أن منظومة التدريب بالشركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى آداء العاملين بالشركة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد، على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامة.

وأشاد "مجاهد"، على أداء مركز التدريب والعاملين به لتحقيق الأهداف الطموحة في تنمية مهارات ومعارف العاملين، إضافة إلى الجهود المبذولة بالنشاط التدريبي للوصول إلى هذا المستوى المتميز وحث على الاستمرار على نفس المستوى وتقدم بالشكر لفريق العمل وأعرب عن سعادته لوصول المركز لتلك المكانة.

الاستعداد للتعامل مع الأمطار

من جانبه تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات ومهمات السلامة والصحة المهنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمحطة مياه الشرب الرئيسية بإمبابة؛ للوقوف على جاهزيتها والاستعداد للتعامل مع كافة أشكال الطوارئ والأزمات لا سيما سقوط الأمطار الغزيرة في ظل التغيرات المناخية الحالية.

سحب المياه بالشوارع الضيقة

وشهد رئيس الشركة القابضة استعراضًا لـ65 سيارة مجهزة، 20 بدالة و38 طلمبة، و10 مولدات متنقلة على عجل، وسيارتي سيول والتي تستوعب كميات مياه 1350 م3/ساعة، بخلاف أبراج إنارة تستخدم في حالات الإصلاح، وسيارات الكلور، والمعدات والسيارات الصغيرة والتي تستخدم لسحب المياه بالشوارع الضيقة.