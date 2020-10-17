6 طرق لتقديم شكاوي مياة الشرب بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان طرق وآليات تقديم شكاوي مياة الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

وخصصت شركة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان عدة آليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه كالتالي:

- من خلال الخط الساخن 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 أو 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

تطبيق الهاتف المحمول الذي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتلقى شكاوي المواطنين يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين ويتم استخدامه كالتالي:

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن HCWW 125.

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.

ولتقديم الشكاوي للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة عدة شروط يجب توافرها وهي:

- صورة بطاقة والأصل للاطلاع عليها.

- صور التوكيلات لم يمر عليها 3 سنوات.

- صورة محضر الاستلام.

- صورة الموقف المالي.

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- انتظار النتيجة عن طريق رسالة قصيرة SMS