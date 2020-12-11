تركيب 4 آلاف قطعة مياه موفرة بمساجد وكنائس سيناء

وجه اللواء مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بسرعة تشكيل فريق من الفنيين والمتخصصين بتكليف من رؤساء القطاعات ومديري المناطق، لبدء العمل بمبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة الأهلية بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع قيادات المحافظتين ومجالس المدن.

وأوضح أن شركة مياه سيناء، استلمت 4 آلاف قطعة موفرة، كمرحلة أولى وجاري عمليات الحصر والتركيب بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنميه المحلية ووزارة الإسكان والمرافق العمرانية، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لدور العبادة (المساجد الأهلية والكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها

وأكد رئيس الشركة، على اهتمام الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، والعمل على أكثر من محور، منها إنتاج مواد إعلامية وتوعوية لنشر الوعي، تنظيم رحلات ميدانية وزيارات للطلاب للتعرف على مراحل إنتاج المياه، تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة، وندوات توعوية بالمدارس.

ورشة تدريبية في إدارة الأزمات لشباب الكشافة

ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، "دورة إدارة الأزمات والتفاوض" لعدد 30 شابا من منسقي أندية التطوع وفرق الجوالة، بمدريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

تطوير قدرات العاملين بشركات المياه

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بتطوير قدرات العاملين بشركات المياه والصرف الصحي على إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.

وقدم المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، شرحا عمليا للمعدات المستخدمة في التعامل مع الأمطار من شفاطات وطلمبات شفط مياه، ودور كل معدة فى التعامل والسعات الاستيعابية للمعدات، بالإضافة إلى شرح المعدات والمهمات الخاصة بتأمين العاملين أثناء التعامل وأثناء القيام بعمليات التطهير سواء بالأشخاص أو بالمعدات.