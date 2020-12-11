واشنطن: استراتيجية الضغط الأقصى على إيران فعالة وناجحة

شدد المبعوث الأمريكي لإيران، إليوت أبرامز، اليوم الجمعة، على خطأ المحللين، بشأن عدم كفاءة سياسة الضغط الأقصى على نظام طهران، مؤكدا أنها سياسة ناجحة وفعالة، وفقا لما ذكرته قناة "إيران إنترناشيونال".

وأوضح أبرامز، أن حملة الضغط الأقصى تهدف إلى الوصول لاتفاق أفضل، مشيرا إلى أن طهران لا تظهر تغييرا في السلوك وتنتهك دائما حقوق الإنسان لشعبها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن مشكلة واشنطن هي مع نظام طهران، وليست مع الشعب "بل نحن دائمًا إلى جانب الشعب"، معبرا عن ثقته في أن يتحقق للشعب الإيراني الحرية التي يسعى إليها منذ سنوات.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة تدين قرار برلمان إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم"، لافتا إلى أن "وصول إيران لمستوى تخصيب 20% سيقربها أكثر من صناعة سلاح نووي".

وقال بومبيو في بيان، اليوم، إن "قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه "في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير".

وأضاف الوزير الامريكي، أن "إيران لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب"، مشددا على أن "إيران عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد بومبيو، أن "إيران عرقلت تحقيق الوكالة الدولية بشأن مواد نووية غير مصرح عنها"، مشيرا إلى أن "تقليص إيران تعاونها مع الوكالة الدولية سيؤدي لتصعيد خطير".

وتابع بومبيو، "على المجتمع الدولي ألا يكافئ تحركات إيران الخطرة بإعفاءات اقتصادية"، لافتا إلى أن "النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه لو أراد تخفيف العقوبات".