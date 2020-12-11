مصدر أمني عن غلق 6 مراكز لعلاج الإدمان: معظم العاملين بها خريجو تجارة

أغلقت الأجهزة الأمنية، أمس الخميس، 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة أكتوبر، في حملة موسعة قادها قطاع الأمن العام، عقب مصرع مدمنة في مركز لعلاج الإدمان، أثناء محاولة السيطرة عليها من جانب عاملتين بالمركز.

وفجر المصدر مفاجأة بقوله، إن العاملين بتلك المراكز غير حاصلين على شهادات طبية بل ممارسين بدون أي شهادة مؤهلة، وليسوا أطباء، وبعضهم حاصل على شهادات بكالوريوس خدمة اجتماعية وتجارة.

ولفت المصدر إلى أن تلك المراكز غير حاصلة على موافقات الجهات المختصة، وتبلغ قيمة العلاج بها أكثر من 2000 جنيه يوميا، وتقوم بعلاج المدمين بطرق بدائية وغير علمية ولا طبية تؤدي إلى تدهور حالة المدمين.

وأوضح المصدر، أنه تم تنظيم حملة أمنية مكبرة لـ"مكافحة المخدرات" استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة، وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مكبرة استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (6) مراكز لعلاج الإدمان، وتبين وجود المخالفات الآتية، وهي عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، وعدم وجود فريق طبي، وعدم وجود غرف مجهزة طبيا، بالاضافة إلى عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج ومزاولة المهنة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت تشميع مقرات تلك المراكز والتحفظ على المتهمين المضبوطين داخلها.