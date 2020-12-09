شاب مدمن يشعل النيران في والدته ويعتدي على شقيقته بالمحلة

أقدم مختل نفسيا بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، على إشعال النيران في والدته والاعتداء على شقيقته الصغرى بالضرب، اليوم، بسبب اعتراض أسرته على تناوله عقاقير مخدرة، وجرى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد هشام نواره، مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بقيام شاب يدعى "رامي.م" 22 عامًا، بإلقاء بنزين على جسد والدته "نهاد.م.ع " 39 عامًا، وأشعل فيها النيران، والاعتداء على شقيقته الصغرى "م.م"11 عامًا، ما أسفر عن إصابتهما.

انتقل الرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم ثالث إلى منزل الأسرة بحي أول المحلة، وكشفت التحريات الأمنية أن الأم مصابة بحروق من الدرجة الثالثة فى مختلف أنحاء جسدها، فضلا عن إصابة ابنتها جراء اعتدائه عليها بالضرب، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأم المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

وقال الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، إن حالة الأم مستقره نسبيا، موضحا أنها مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة ٤٠% فى مختلف أنحاء جسدها، لافتًا إلى إجراء الاسعافات الأولية للحالة ثم تحويلها إلى مركز الحروق بالمستشفى الخيرى لعدم وجود قسم متخصص لتلك الحوادث، تم تحرير محضر وإخطار النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.