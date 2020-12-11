صاحب "أولاد رجب" ينفي لـ"الوطن" القبض عليه: أقف خلف الدولة

نفى أحمد رجب، صاحب سلسلة محال "أولاد رجب"، القبض عليه، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

وقال في فيديو أرسله لـ"الوطن" ينشر لاحقا، إنه متواجد في بيته، وأنه لم يُلقَ القبض عليه، ضمن من تم القبض عليهم بتهمة تمويل الإرهاب، وأن هذا الكلام غير حقيقي وكاذب، مؤكدا أنه حرر محضرا في مباحث الإنترنت للقبض على مروج هذه الشائعة.

وقال رجب، إنه يؤكد على العمل خلف الدولة المصرية، وأنه ليس لديه مشكلات أو علاقات بجماعات إرهابية أو أنشطة سياسية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 من رجال الأعمال هم صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة الإخوان، وسيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، بتهمة دعم وتمويل جماعات إرهابية.

وخضع الثلاثة للتحقيق، الذي بموجبه، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم.