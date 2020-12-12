سداد أصل الدين.. شروط الضرائب للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، للممولين والمسجلين أنه باقي يومان على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 70%، وبتوفر نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز في كل المأموريات على مستوى الجمهورية.

وطالبت المصلحة الممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020.

شروط الضرائب للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أشارت مصلحة الضرائب إلى أنه يجب توافر عدة شروط للاستفادة من القانون رقم 173 لسنة 2020، والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة ، مضيفًا بأنه يجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المُختصة لتقديم طلب التجاوز.

مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالضرائب

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم التجاوز عن 70% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 14/12/2020، و50% إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021، مؤكدة على أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.