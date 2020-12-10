ساعدني على النقل إلى الضرائب العامة يا وزير المالية

أعمل موظفة بديوان عام محافظة الشرقية، وحالياً تم الحاقي للعمل في الوحدة المحلية بغدارة مركز المعلومات، ونظراً لأنني أمر بظروف اجتماعية وأسرية معينة، أحتاج فيها إلى دخل مادي أكبر، تقدمت بطلب للانتقال للعمل في مصلحة الضرائب العامة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، غير أنني اصطدمت بشرط السن، إذ تشترط تلك الهيئات ألا يزيد السن عن 40 سنة، وهو عمري الآن، ما يعني ضياع فرصتي في اقل خاصة مع الظروف التي أمر بها، أناشد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية استثنائي من شرط السن، ومساعدتي على النقل من مكان عملي غلى الضرائب أو التأمينات.

إيناس محمود حواش