وزيرة الصحة: لدينا سلسلة تبريد تكفي 110 ملايين جرعة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إجراءات تسجيل اللقاحات في مصر ستسير وفق المعايير الدولية، حيث إن اللجنة القومية هي التي تقر هذه اللقاحات، كما أن ملف اللقاحات كله موجود لدى هيئة الدواء المصرية، موضحة أن مصر تمتلك لديها معامل على مستوى عالٍ.

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن لقاح سينوفارم الذي وصل مصر بالأمس حصل على كل الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، كما أن مصر شاركت في التجارب السريرية بواقع 3 آلاف شخص من إجمالي 45 ألف شخص حصلوا على هذا اللقاح في 6 دول.

وتابعت: "ملف التسجيل في هيئة الدواء بكل التفاصيل، ولدينا معامل قوية جدًا"، مشيرةً إلى أن مصر تحتوي على سلسلة تبريد كافية لجرعات اللقاحات: "السلسلة تستوعب أكثر من 110 ملايين جرعة بداية من 2 درجة حتى 8 درجات تحت الصفر".

وأوضحت وزيرة الصحة أنه جرى تحضير موقع إلكتروني تمهيدًا لإطلاقه فور الحصول على الجرعات منذ 3 أسابيع: "سنتيح التسجيل هذا الأسبوع، والدفعة التالية ستصل إلينا الأسبوع القادم، ونتفاوض مع التحالف الدولي وعدد من الشركات التي تصنع اللقاح".