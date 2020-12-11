هالة زايد: تجارب لقاح كورونا الصيني لم تُظهر أي أعراض على 45 ألف شخص

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر والإمارات والصين، متضامنة منذ اليوم الأول لانتشار وباء كورونا، موضحةً أن التضامن في الأزمات بين الشعوب يحقق نجاحات كبيرة ويجعلها تتخطى الأزمات بشكل قوي.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن اللقاحات تحصل على الإجازة بعد الانتهاء من الأبحاث السريرية في مراحلها الثلاث، لافتةً إلى أن هناك 45 ألف متطوع للمرحلة الثالثة من لقاح "سينوفارم" الذي حصلت مصر على أولى جرعاته أمس الخميس.

وتابعت: "موافقة الطوارئ في الظروف التي تشهد الأوبئة، وهو ما حدث مع عقار سينوفارم، كما أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوزارة، يترأسها عدد من الخبرات وذلك في مجموعة عمل متناسقة، وبعدما درسوا جميعا اللقاحات التي يمكن أن تتعاقد معها مصر".

وأردفت أن لقاح فيروس كورونا، يستخدم تقنية "الفيروسات الميتة"، وهو ما اعتادت مصر على استخدامه: "جرى تقديم الملف لهيئة الدواء المصرية واعتمدت بدورها موافقة الطوارئ، وأول أمس، حصل اللقاح على الموافقة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تثبت أي مضاعفات غير متوقعة على أي شخص من إجمالي 45 ألف شخص خضعوا للوقاية، وأنا ارتفعت درجة حرارتي لمدة يومين لنصف درجة أو درجة عندما حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح".