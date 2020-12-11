طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني: تعرف على الشروط

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إجراء مزاد علني لتأجير 6 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن المزايدات تجرى لكل شاطئ على حدة، خلال أيام 28 و29 ديسمبر الجاري، و3 و4 من يناير المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة، فالشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي "وانلي المميز، سيدي بشر المميز، بحري المميز، أبو يوسف 1، أبو يوسف 2"، بأحياء المنتزه أول والعجمي والجمرك.

وأوضح رشاد، أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 299 و399 جنيه، وتُطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 40 إلى 300 ألف جنيه، لافتا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.