وزيرة الصحة: الإصابة بكورونا تعطي مناعة أفضل من اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الفرق الطبية بمستشفيات العزل الصحي ومستشفيات الحميات والصدرية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، سيكونوا الأكثر استحقاقا لجرعات لقاح "سينوفارم" الذي حصلت عليه الدولة المصرية أمس الخميس لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، "في كل فئة أولوية، ولدينا مرضى الفشل الكلوي والأورام والأمراض المزمنة ومصابي السكر والقلب والسمنة بصفتهم أكثر عرضة لأمراض شديدة"، مشيرة إلى أن الوزارة ستطرح إنفوجراف على موقع التسجيل بخصوص الفيروس والتطعيم، ويمكن من خلاله أن يسجل المواطن للحصول على جرعتي اللقاح، كما جرى تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى في حالة حدوث بعض المضاعفات.

وتابعت، "لقاح كورونا زيه زي باقي اللقاحات، وهناك فئات مش من المفضل إنها تحصل عليه، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال دون 16 عاما، لكن مأمونيته كبيرة، والممنوع من لقاحات كورونا هو الممنوع من اللقاحات التقليدية، لكن كبار السن يمكنهم الحصول عليه".

وأردفت، "اللي جاله كورونا ممكن يصاب تاني، وفي حالات جالها كورونا 3 مرات في مصر والعالم، والمناعة قصيرة المدى مش دائمة، وبالتالي لقاح كورونا قصير المدى زي اللقاحات التانية".