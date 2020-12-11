هيئة أوروبية تؤكد اختراق بياناتها جراء هجوم سيبراني

أقرت هيئة الاتحاد الأوروبي المعنية بالرقابة على الأدوية، اليوم، بسرقة بعض البيانات منها جراء هجوم سيبراني استهدفها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية "إيه أم أيه" EMA في بيان منشور على موقعها أن التحقيق الشامل في الهجوم السيبراني الذي أعلنت عنه الأربعاء الماضي أسفر عن اختراق بياناتها، موضحة أن القراصنة وصلوا بطريقة غير مشروعة إلى عدد محدود من الوثائق التابعة إلى جهات ثالثة.

وأشارت الوكالة الأوروبية، إلى أنها أبلغت الشركات المعنية بالموضوع، مضيفة أنها تواصل أداء مهامها بكامل الطاقة وليس هناك أي تغيرات في المواعد المتعلقة بتقييم واعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسبق أن أكدت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية مؤخرا أن القراصنة سرقوا بيانات متعلقة بتطوير لقاحهما ضد الفيروس التاجي.