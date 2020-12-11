وفيات كورونا في البرتغال تصل لعدد قياسي

أعلنت البرتغال، اليوم، تسجيل 95 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، فيما تكافح دول في أنحاء القارة الأوروبية لاحتواء الموجة الثانية من العدوى.

وسجلت حتى الآن في المجمل 5373 وفاة بالمرض و340287 إصابة بعد تسجيل 5080 حالة جديدة منذ أمس الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من موعد يتوقع أن تراجع فيه الحكومة خطط تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء أثناء عطلة عيد الميلاد.

وفي بريطانيا، سجلت السلطات، اليوم، ارتفاعا في الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكورونا المستجد، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات.

وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى أن بريطانيا سجلت 21672 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 20964 أمس الخميس، و424 حالة وفاة مقابل 516 أمس الخميس.

وسجلت بريطانيا أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا منذ 3 أسابيع، ووصل إجمالي عدد المصابين نحو 1.8 مليون شخص منذ بدء الوباء.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 63506 أشخاص، فيما أشارت معطيات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا في انجلترا كانت تنخفض خلال الأسابيع الأخيرة، لكن عدد الوفيات المتعلقة بكوفيد-19 في انجلترا وويلز في ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي.

وخلال الأسبوع الماضي تم تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، لكن وتائر الانخفاض كانت أقل مما هو عليه في الأسابيع السابقة.