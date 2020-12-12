المفتي: التنمر ظاهرة جديدة على المجتمع المصري تخرق قيمه الإنسانية

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التنمر والتحرش والعنف والأسري وهذه الأمراض المجتمعية، جديدة على طبيعة الشعب المصري، وساعد على انتشارها كثيرا هذا الفضاء الإلكتروني، دون إدارك منا جميعا كأفراد، كيفية التعامل الرشيد معه، وهو ما جعلنا نراها الآن طفت على الساحة بهذا الشكل.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هذه الأمراض جديدة في هذا الكم الكبير من الظهور المكثف، وخلال هذه الفترة تواجدت على الساحة ظاهرة جديدة، صحيح كانت قبل ذلك تمارس، لكنها مورست هذه الأيام بشكل سلبي للغاية، والحديث هنا عن ظاهرة "التنمر".

وتابع مفتي الديار المصرية: "هذه الظاهرة تمثل اختراقا للقيم الإنسانية، وخللا في المنظومة القيمية لدى المجتمع المصري ومقلقة بلا شك، وتحتاج إلى الوقوف معها كثيرا".

وأوضح أن التنمر هو إيذاء نفسي أو بدني يقع من إنسان على إنسان، باللفظ أو بالفعل، وكل إيذاء للطرف الآخر متخذا فيه هذا الأسلوب الساخر، فالحقيقة نطلق عليه أنه تنمر، والإسلام من اللحظة الأولى نبهنا لهذه القضية، وقال لنا الكون الذي تعيشون فيه انظروا إلى كم التنوع الموجود به، ويجب أن نقبل بعضنا رغم اختلافاتنا.

واشار المفتي إلى أن قضية التنمر والسخرية بسبب شئ ما، هو عدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وعدم احترام للتنوع، فالإسلام حارب العنصرية بشكل عام، وقال المولى في كتابه العزيز "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، فصراحة هذه الأية تجسد حقيقة المساواة في البشرية، لا نجد عذرا لنا نحن في أيامنا تلك، أن نقلل من شأن أحد.

وأكد أن كل ما يؤدي إلى هذا التقليل، هو اعتداء صارخ على مراد الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله تعالى.