تمديد قيود السفر على الحدود البرية الأمريكية لـ21 يناير المقبل

قال مسؤولون، اليوم، إن حدود الولايات المتحدة البرية مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري إلى يوم 21 يناير المقبل على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون والكنديون، أن القرار اتخذ لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى أعداد قياسية في جميع أنحاء البلاد.

ويعني القرار أن الأمر متروك لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لتحديد موعد رفع القيود التي تم فرضها لأول مرة في مارس للحد من انتشار الفيروس.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إن التمديد الأحدث ولمدة شهر هدفه "مواصلة منع انتشار كوفيد".

وأكد وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ الكندي بيل بلير، التمديد، ونشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر قال فيها "ستستمر قراراتنا في الاستناد إلى أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة للحفاظ على سلامة الكنديين".

الصحة الكندية ترجح ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا بحلول 25 من الشهر الجاري

وفي كندا، قالت السلطات الصحية، إن البيانات تظهر أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لا تزال تنتشر بسرعة في البلاد وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات من قبل جميع المقاطعات الرئيسية.

ورجح كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا أنه بحلول 25 ديسمبر الجاري، يمكن أن يتراوح عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بين 14410 إلى 14920 حالة وفاة، وأن إجمالي الإصابات جراء كورونا يمكن أن يتراوح بين 531300 إلى 577000.

وسجّلت في كندا حتى اليوم أكثر من 435 ألف إصابة بكورونا، منها قرابة 13 ألف حالة وفاة.