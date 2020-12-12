الجمارك: نعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتسريع الوتيرة

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن مصلحة الجمارك تعمل خلال العامان الماضيين على تبيسط الإجراءات الجمركية والخاصة بالإفراج الجمركي، حيث أنه كانت هناك مشكلة في تسريع وتيره الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العمل الجمركي وعمل اللوجيستيات وعمل جهات العرض تم الاجتماع فيما بينهم لتطوير الأداء من جانبها للوصول إلى زمن أفراج يصل ليوم واحد فقط: "كل جهة من الـ3 جهات دول بيقوموا بدورهم ويغيروا تشريعاتهم، وبنحول المنظومة الورقية لأخرى لاورقية بحيث أن النظام كله يكون معلوماتي".

وأوضح أن كل العاملين في ذلك القطاع سيتمكنون من رؤية المعلومات التي يريدونها بشكل إلكتروني وليس في شكل مستندات كما كان يجري العمل بتلك المنظومة سابقا.

وأكد أنه تم تحديد 20 مليار جنيه لنهاية ديسمبر لرد الأموال للمصدرين الذين تضرروا نتيجة جائحة فيروس كورونا، وحتى يكون لديهم سيوله في توسيع حركة الإنتاج أو التصدير للخارج.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أجرى حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.

وجَّه الوزير، في اللقاء الذي حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أي مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يجري جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يجري طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أي تحديات قد تُواجه المستثمرين.