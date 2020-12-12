"زايد": لقاحات كورونا لن توزع بالصيدليات.. وقد تخصص لأغراض السفر برسوم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر بدأت التفاوض على تصنيع لقاحات فيروس كورونا أو الحصول على جرعاتها في شهر يوليو، مشددة على أن الدولة المصرية لم تنتظر كثيرًا وبدأت التفاوض مبكرًا.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، "مصر مضطرة إلى التفاوض مع أكثر من شركة تنتج لقاحات كورونا، لأن العالم لا يحتوي على أي شركة تستطيع تحقيق الكفاية للطلب العالمي".

وتابعت بأن الناس لا يجب أن تقلق من لقاحات كورونا، إذ تحتوي مصر على لجان علمية قوية تعمل بالتنسيق مع بعضها، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، كما أن مصر تمتلك قوة كبيرة جدا على مستوى قطاع الطب الوقائي والوبائي، كما أنها مرجعية للعديد من الجهات الدولية في هذا المجال.

وحول آلية توزيع اللقاحات، قالت وزيرة الصحة، "هل حدث في تاريخ مصر أو الدول تواجد اللقاحات في الصيدليات والأماكن العامة؟ لا، وبالتالي فإن وزارة الصحة ستتحمل توزيعها على الفئات المستهدفة".

وأوضحت، "اللقاح سيتاح بالمجان للفئات المستحقة من الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وقد يفرض لإجراءات السفر وسيكون ذلك مقابل رسوم معينة، وكل ذلك وفق أولويات معينة، وذلك على افتراض محدودية الإنتاجية في البداية، وسنخصص جرعات لأغراض شخصية للطوارئ والضرورة فيما يتعلق بالسفر".