عاجل.. سيدة تدهس 50 متظاهرا ضد العنصرية بسيارتها في نيويورك

أعلنت شرطة نيويورك، عن وقوع إصابات جراء حادث دهس سيارة استهدف حشدا من المحتجين المنتمين إلى حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في حي مانهاتن بنيويورك.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن صحيفة "نيويورك تايمز"، تأكيد الشرطة أن امرأة كانت وراء عجلة قيادة السيارة، والتي دهست الحشد المكون من نحو 50 متظاهرا بعد ظهر أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة.

وأشارت الشرطة، أن سائقة السيارة اعتقلت ولم تتضح دوافعها بعد، وما إذا كانت ستواجه اتهامات جنائية، ونصحت الشرطة المواطنين، عبر حسابها في "تويتر"، بالابتعاد عن موقع الحادث.