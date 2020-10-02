مصرع طفل في حادث دهس بالضبعة.. وسيارة تصدم طالبة بالقناطر الخيرية

لقى طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس سيارة في مدينة الضبعة شرق مطروح.

ولفظ الطفل فهد مرضى بوماسخ الشتورى أنفاسه الأخيرة، فور وقوع الحادث وتبين أنه من قرية الحرابي بمركز ومدينة الضبعة.

وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وجار التعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

وفي القليوبية، شهدت منطقة مركز شباب البرادعة، التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، مصرع طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، أثناء عبورها الطريق الرئيسي بمدخل القرية، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وتم نقلها لمستشفى القناطر الخيرية المركزى، لتقديم الرعاية الصحية لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بمنطقة البرادعة التابعة للمركز، باصطدام سيارة مسرعة بطالبة بالصف الثالث الثانوى أثناء عبورها الطريق أمام مركز شباب البرادعة بمدخل القرية، وتم ضبط قائد السيارة، وتم نقل الطالبة لمستشفى القناطر الخيرية، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات لها.

وانتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، لمكان الواقعة،

وبالفحص تبين أن الطالبة "إسراء أ ح" 16 عاما، كانت عائدة برفقة زميلاتها من أحد الدروس الخصوصية صباح اليوم، وأثناء عبورها الطريق أمام مركز شباب البرادعة صدمتها سيارة مسرعة وتم التعرف قائدها، وجار تكثيف الجهود لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.