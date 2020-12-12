إيران تعدم الصحفي المعارض روح الله زام

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي الإيراني المعارض، روح الله زام، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وسائل إعلام إيرانية، أن الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017، أُعدم اليوم.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.