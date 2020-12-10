لأول مرة.. تسابيح "كيهك" في منازل الأقباط بدلا من الكنائس بسبب كورونا

بدأ اليوم الخميس، أول أيام الشهر الرابع من السنة القبطية والمسمى بـ"كيهك" المعروف بالشهر المريمي، بعد أن اختتم الأقباط أمس الشهر الثالث والمسمى "هاتور".

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 1 من شهر كيهك لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّ شهر "كيهك"، سمي هكذا نسبة إلى الإله (كا هاكا) إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس.

ويشتهر شهر "كيهك" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "كياك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك".

وأشهر أطعمة الشهر الرابع من السنة القبطية هو "سمك كيهك".

وهذا الشهر تخصصه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتمجيد العذراء ويشتهر بما يعرف بـ"سهرات كيهك"، و"شهر التسبحة"، و"التسبحة الكيهكية"، و"تسبحة سبعة وأربعة"، و"تسبيح الشهر المريمي"، خلال صوم الميلاد الذي بدأ في نوفمبر الماضي ويستمر حتى 7 يناير المقبل، ولكن نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، قررت عدد من الإيبارشيات في مصر الغاء تلك السهرات منعا للتجمعات.

وقال الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس قطاع وسط القاهرة، في بيان للأقباط على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه نظرًا للظروف الحالية، وبسبب انتشار الوبأ الخطر، وامتثالًا لقرار الكنيسة ارجو الالتزام بممارسة تسابيح كيهك في بيوتنا".

ويعد ذلك أول مرة في التاريخ الحديث التي تقام فيها صلوات وتسابيح كيهك بالمنازل بدلا من الكنائس.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.