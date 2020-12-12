"القوى العاملة" تحصل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 214 ألفاً و555 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 890 ألفاً و403 جنيهات تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنَّه بمتابعة هذه الشكاوى وما تمّ إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكّد أنَّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أكتوبر الماضى عن توفير 350 فرصة عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 500.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنَّه تمّ خلال الشهر تسوية 60 شكوى وديًا، وإحالة 25 شكوي للقضاء ومازال هناك 18 شكوي تحت البحث والدراسة واردة من وزارة الخارجية بإجمالي الشكاوي 103 شكوي، فضلا عن القيام 97 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تمّ إجراء 6 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلًا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 90 استفسارًا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.