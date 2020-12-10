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القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 140 منشأة بشمال سيناء

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الوطن
12:08 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 29 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 174 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 13 ألف جنيه منحة مولود لـ 6 عمال غير منتظمين، ومنحة زواج بمبلغ 2000 جنيه  كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة ، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الاضحي المبارك لـ 267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألف و 500 جنيه.

تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 25 شهادة قياس مستوى مهارة، و24 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 140 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وبحث 4 شكاوي فردية  ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 9 منشآت  يعمل بها 690 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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