ترامب ينتقد المحكمة العليا: لا حكمة.. لا شجاعة

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، عن شعوره بالخزي تجاه قرار المحكمة العليا في البلاد برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب عبر تغريدة نشرها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المحكمة العليا حقا خذلتنا"، واصفًا إياها بأنها "لا تملك الحكمة ولا الشجاعة".

وخسر ترامب معركة قضائية مهمة، حيث رفضت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى المقدمة من قبل محاميه في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.