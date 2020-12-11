ترامب يدعو المحكمة العليا للتحرك في نتائج الانتخابات: أنقذوا أمريكا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، المحكمة العليا للولايات المتحدة، إلى اتباع الدستور في شأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، و"القيام بما يجب القيام به"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الآن بعد أن أصبحت إدارة بايدن، فضيحة ستجلب الفوضى لسنوات مقبلة، أصبح من الأسهل على المحكمة العليا للولايات المتحدة، اتباع الدستور والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب القيام به".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن يظهروا شجاعة كبيرة وحكمة. أنقذوا الولايات المتحدة".

وكان ترامب، واصل انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وتساءل ترامب، عبر حسابه على تويتر: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول الشؤون المالية لـ ابن بايدن قبل الانتخابات".