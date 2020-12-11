ترامب مهاجما بايدن: يحاول الاستيلاء على أعظم المعجزات الطبية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تحاول الاستيلاء على ما وصفه بـ"أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء في تغريدة نشرها ترامب في حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "وقت إنفلونزا الخنازير (H1N1)، كانت محاولة إدارة أوباما للقاح، بقيادة جو بايدن، كارثة كاملة وشاملة، الآن يريدون المجيء والاستيلاء على واحدة من أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث، لا أعتقد ذلك!".

وأوضح ترامب في تغريدة أخرى: "بينما أدفع المال، وأغرق في البيروقراطية؛ أفنيت 5 سنوات في الموافقة على لقاحات جديدة ورائعة لا تزال سلحفاة كبيرة وقديمة وبطيئة، اترك اللقاحات الآن، وتوقف عن اللعب وابدأ في إنقاذ الأرواح".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "أريد فقط أن أمنع العالم من قتل نفسه".

وزير أمريكي: إدارة ترامب جاهزة لتعزيز قدرات شركة فايزر ومودرنا التصنيعية للقاح كورونا

من جانبه، قال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للاستفادة من السلطة الفيدرالية لمساعدة شركتي فايزر"Pfizer" و مودرنا"Moderna" على تعزيز قدراتهما التصنيعية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولم يقدم أليكس أزار خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنيس نتورك" الأمريكية، Fox Business Network، أي تفاصيل إضافية.

وأكد الوزير الأمريكي: "نحن متفائلون للغاية بشأن قدرتنا على تعزيز الإنتاج من شركة (فايزر) و(مودرنا) للحصول على التزامات إضافية، مضيفا: سنستخدم كل الصلاحيات التي نحتاجها، لكنني متأكد من أنها ستكون تعاونية يريدون المساعدة".

واستشهد أزار، بقانون الإنتاج الدفاعي لكنه لم يقل على وجه التحديد إنه سيتم تطبيق القانون.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية: "تتوقع إدارة ترامب توزيع ما يصل إلى 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فايزر بيونتيك" Pfizer-BioNTech هذا العام وما يصل إلى 100 مليون جرعة بحلول نهاية فبراير، مشيرًا إلى أن إدارة الغذاء والدواء ستمنح تصريح استخدام طارئ للقاح في غضون أيام، وقد يتم إعطاء الجرعة الأولى في أقرب وقت يوم الاثنين".

وأضاف المسؤول الأمريكي، "في هذه المرحلة يتعلق الأمر في الحقيقة بوضع بعض التفاصيل النهائية في غضون اليومين المقبلين".

وتأتي هذه الأخبار بعد أن صوتت لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء، أمس الخميس بالموافقة على التطعيم الفعال بنسبة 95%، مما مهد الطريق لتفويض الطوارئ والتوزيع.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في الرعاية الصحية في الخط الأمامي والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول متلقين للقاح، بعد أن أيد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد الأسبوع الماضي تصويت لجنة مستقلة.

وستستخدم شركة Pfizer FedEx وUPS لنقل اللقاحات إلى 636 موقعًا اختارها المحافظون في كل ولاية للمرحلة الأولى من التوزيع.