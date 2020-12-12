الإسكان: مد فترة حجز "سكن كل المصريين 1" حتى 28 ديسمبر

إقبال كبير فاق توقعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك على الوحدات السكنية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن كل المصريين 1"، والمقدم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

حيث تم بيع أكثر من 410 آلاف كراسة وما يزيد على 306 آلاف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وذلك وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي ضوء الإقبال الكبير على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 1"، فقد أعلنت الوزارة والصندوق عن مد فترة سداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات منخفضي الدخل لمدة أسبوع، وذلك بداية من غد الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 حتى 20 ديسمبر 2020.

عبدالحميد: المد يعد فرصة أخيرة للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط ولم يسددوا مقدم الحجز

وذلك كفرصة أخيرة فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

وأوضـحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا المد جاء في إطار خطة عمل الصندوق نحو تيسير كل الإجراءات اللازمة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، واستجابة لرغبة المواطنين نظرا للتزاحم المستمر على مكاتب البريد في شراء كراسات الشروط، وعدم قدرة المواطنين على سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للوحدات السكنية المطروحة خلال المهلة المحددة.

وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.