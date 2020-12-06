تطوير العشوائيات: 10 مليارات جنيه لتوفير سكن آمن لكل المصريين

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديد لنسخ تجربة "الأسمرات" على مستوى محافظات وعواصم الجمهورية، حيث جرى تطوير المناطق غير الآمنة، كما سيجري حاليا إعادة تقييم المباني التي هي خارج التنظيم.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيتم اتباع نظام "الخلخلة" في المناطق الأهلة بالسكان والتي تريد الدولة وضع تلك المباني في إطار التنظيم والتخطيط.

وأوضح أن المرحلة الأولي العاجلة سيتم إنهائها في خلال عام وتم رصد 10 مليارات جنيه لتلك المرحلة الأولي وستحمل عنوان "سكن لكل المصريين"،

"المشروعات كلها طبقا لاحتياجات المناطق، وبعض المناطق عندها فقر في العمران ومحتاجة شقق للناس، وده اللي هنوفره على غرار الأسمرات".

وأكد أنه سيتم توفير طراز معماري لكل محافظة على حده، حيث تتكاتف كافة جهات الدولة للنهوض بذلك المشروع وتنفيذه على أرض الواقع: "الكل بيشترك علشان ننجح المشروع".

وأشار إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو تم فيه إنجاز نسبة 63% من المشروع، وسينتهي المشروع في نهاية عام 2021 بمدة تطوير تبلغ لـ3 سنوات، ومساحة المشروع 74 فدان، كما أن هناك هيئة المجتمعات العمرانية وشركات خاصة تقوم بتنفيذ المشروع، وهي ذات الشركات الكبرى العاملة في العلمين منهم شركة المقاولين العرب وشركات أخرى قوية.

وتابع: "مفيش مستثمر في تطوير مثلث ماسبيرو، وبيتم البناء لصالح الناس، والاستثمار الوحيد هنا بتكليفات الرئيس السيسي هو أن يعيش المواطنون في مبان آمنة".

وفند: "قريبا هيكون فيه مشروعات هتظهر للنور منها المرحلة الخامسة لبشائر الخير والخيالة في مصر القديمة، وإجمالي المساكن غير الآمنة 38 مليار جنيه، وتم رصد أموال للمباني غير المخططة 318 مليار جنيه، وهناك دعم غير مسبوق من الدولة لإنجاح المشروعات، ودي أهم قضية عايزين نوصل بيها للنجاح".

واختتم: "لينا هدف أننا نصل للمواطن المصري لتطوير الحياة البيئية والاجتماعية وبناء البشر قبل الحجر ونبني إنسان جواه عشقه لبلده، ده الهدف اللي إحنا عايزينه".