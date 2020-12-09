الإسكان: حجز الوحدات السكنية متاح إلكترونيا حتى 21 ديسمبر

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه على الرغم من غلق باب حجز الـ100 ألف وحدة المطروحة لمحدودي الدخل أول أمس، إلا أنه سيستمر الموقع الإلكتروني للصندوق في استقبال أوراق التقديم للعملاء المتقدمين لحجز وحدة من الوحدات، حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، بشرط أن يكون العميل قد قام بشراء كراسة الشروط وسدد مقدم جدية الحجز.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد طرحت 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل.

وتتراوح مساحات تلك الوحدات بين 75 و90 مترا في عدد من المدن الجديدة، وهي "العبور الجديدة، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديد، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة".

ومن المقرر أن تسلم الوحدات خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا من تاريخ طرح الإعلان، ومقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترا، و12.5 ألف جنيه، أما مقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 مترا، 15 ألف جنيه.

ويصل سعر الوحدة الـ75 مترا إلى 244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 آلاف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترا، على أن تسدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ، تبدأ فى 1 أبريل 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، و2600 جنيه لمساحة 90 متر مربع، ويسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 عاما.

وعن عدد المتقدمين لحجز وحدة سكنية من ضمن الـ100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك 297 ألف مواطنا سحبوا كراسة الشروط، وسددوا مقدم جدية الحجز، قبل غلق باب الحجز أمس.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن الصندوق أتاح مهلة أسبوعين بعد غلق باب الحجز، للذين حجزوا وسددوا مقدم الحجز، كي يتأكدوا من رفع جميع المستندات المطلوبة للحجز، وتسجيل الأوراق ومراجعتها.

أما عن موعد الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الإعلان سيتم عقب غلق التسجيل الإلكتروني، وانتهاء الصندوق من عملية الفرز.