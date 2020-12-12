 تنفيذ ممشى نموذجي بطول 2000 متر لسكان مدينة الشروق

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل مسؤولو وزارة الإسكان جولتهم بتفقد أعمال "الممشى النموذجس" الواقع بالمحور الغربس للمدينة، والمتضمن زراعة وتجميل جزيرة المحور الغربي، كما تفقدوا مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، والمتضمنة رفع كفاءة وتأهيل محطة الصرف الرئيسية ومشروع تنفيذ "محور شمالي" موازٍ لمسار القطار الكهربائي.

وأشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بسير خطة العمل، مؤكّداً الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.

من جهته، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنَّ مشروع رفع كفاءة جزيرة المحور الغربى يشمل تنفيذ "ممشى نموذجي" يكون متنفسا لقاطنى المدينة، بطول 2000م وعرض 25م، إضافة إلى مناطق برجولات تغطي الممشى بالكامل، مشيراً إلى أنَّ الخامات المستخدمة في تنفيذ البرجولات من "الخرسانة المسلحة"، التي تحقق الاستدامة بدلاً من المواد التقليدية التى تحتاج إلى رفع كفاءة بصفة مستمرة سواء من الخشب أو الحديد، علاوةً على تخفيض منسوب الزراعة عن الطريق لاستيعاب مياه الأمطار بداخل المناطق الخضراء، والممشى النموذجي يعد إضافة جديدة للمشروعات الترفيهية التي ينفذها جهاز المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأكّد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنَّه يتمّ دفع العمل بمعدلات كبيرة بمختلف مشروعات المرافق والطرق، وعلى رأسها رفع كفاءة محطة رفع الصرف الرئيسية رقم 3، وقرب الإنتهاء والتشغيل، بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول.

وأشار "الغيطي"، إلى أنَّه تمّ تسليم موقع العمل الخاص بمشروع "المحور الشمالي" الموازي للقطار الكهربائي الجاري تنفيذه، والتشديد على الشركة المنفذة بدفع وتكثيف الأعمال، نظراً لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم 1 حتى مدخل رقم 2.