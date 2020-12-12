 فتح باب التقدم لحائزي أراضي توسعات الشيخ زايد لمدة 15 يوما

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فتح باب التقدم لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان كمهلة أخيرة لكل المواطنين الذين لديهم عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77 و230 لسنة 2017، والتي تمّ ضمها ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك استجابة لطلبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح "هلال"، في بيان صادر اليوم، أنَّه يتمّ تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتمّ صرفه مجاناً من مقر جهاز المدينة، ويرفق به جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة علما بأنه لن يعتد بأي طلبات تقدم بعد هذه الفترة.