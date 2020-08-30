كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 69328 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 24.966.712 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 842.479 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 17.344.360 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس السبت، إجراء 88803 فحوصات جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 427 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء 69328 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت الصحة الإماراتية، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 341 حالة جديدة، لتصل حصيلة حالات التعافي من الوباء إلى 60202.

ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 84224 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 646 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 84224 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 528 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى أن شفاء 673 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد 75993 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة ليرتفع إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7703 حالات.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3718 مسحة لتصل حصيلة الفحوصات 611639 فحصا.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 313911 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء 313911 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة لتصل حصيلة حالات التعافي من الوباء 288441 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3840 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وكشفت الوزارة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 21630 والحالات الحرجة 1555 حالة .

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 211 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، من بينها 201 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و10 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".