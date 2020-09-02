وزيرة الهجرة: نبحث توفير فرص عمل للعائدين من الخليج خلال كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن أهم ما كان يشغل الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أثناء العمل على عودة العالقين، هو توفير فرصة عمل للعمالة المصرية القادمة من منطقة الخليج، وتم التنسيق بين وزارتي الهجرة والتخطيط، وصمموا استمارات تحت اسم "نورت بلدك"، كانت توزع على المصريين العائدين في المدن الجامعية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه من خلال هذه الاستمارة، كان يتم تجميع بيانات عن العائدين من الخارج، "هل ولاده سافروا معاه أم لا، كام فرد من أسرته رجعوا معاه، تفاصيل عملهم بالخارج، المحافظة القادمين منها"، وذلك من أجل أن تساعدهم الدولة في توفير فرص عمل لهم.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه عقب إلغاء الحجر الصحي في المدن الجامعية تم وضع تلك الاستمارة على موقع وزارة الهجرة على الانترنت، وتم تكوين فريق عمل بين وزارتي الهجرة والتخطيط من أجل تحليل هذه البيانات، "عاوزين نوظفهم ونجد لهم فرصة عمل جيدة، بدل ما المواطن ما يعرف أن الدولة مش مهتمه فقط غير برجوعة، لكن قادرة على استيعابه واندماجه داخل البلد".