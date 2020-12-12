الكشف على 1281 مريض خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص، على أن تستمر القوافل المجانية على مدار ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1281 مريض من خلال 5 عيادة متنقلة في 12 تخصص "جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف و أذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان، تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى عمل عدد 279 تحاليل دم وطفيليات، وعدد 6 أشعة سينية، عدد 104 كشف مبكر على الأمراض غير السارية، 100 استبيان وعمل تثقيف صحي لعدد 311 وبلغت اجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1150 تذكرة.

ونفذت محافظة البحيرة مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار، أسفرت عن إجراء 314 عملية جراحية، تشمل 18 جراحة عظام، 23 جراحة مخ وأعصاب، و219 جراحة عيون، و37 جراحة أورام، و8 عمليات جراحة أوعيه دموية وقسطرة طرفية، و6 عمليت قسطرة قلبية، و3 عمليات قلب مفتوح.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعاً بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقاً متحركاً، و47 موقعاً ثابتاً، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عاماً فأكثر، وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم من خلال المنظومة الصحية.