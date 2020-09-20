الصحة: "القضاء على قوائم الانتظار" من أنجح مبادرات عهد السيسي

قال المهندس أكرم سامي معاون وزيرة الصحة ومدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار، إنّ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، من أنجح المبادرات الصحية التي حدثت في الفترة الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي جرى الإعلان عنها في 7 يوليو 2018.

وأضاف سامي، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه على الفور شكلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، غرفة مركزية تتكون من 4 وحدات تنقسم إلى وحدة غرفة مركزية، ميكنة، مالية، ووحدة جودة، والهدف من تشكيل 4 وحدات هو خدمة المريض المصري بأفضل خدمة طبية يليق بها المواطن المصري بأعلى جودة وكفاءة.

وتابع أنّ وحدة الغرفة المركزية كان دورها تحويل المرضى من المستشفيات التي عليها قوائم انتظار كتير للمستشفيات الأقل عددا، ووحدة الميكنة كان دورها تطوير وتحديث أحدث الأنظمة لتواكب أسرع طرق التشغيل، أما الوحدة المالية كان من أهم وظائفها هي استمرار التمويل المالي للمشروع لعدم توقفه.

وتابع أنّه بالنسبة لوحدة الجودة تختص بمتابعة المريض قبل وأثناء وبعد إجراء العملية، مشيرا إلى أنّه قبل 6 يوليو عام 2018، وقبل دخول نظام الميكنة لم يكن لدينا أي حصر للإجراءات التي جرى تنفيذها أو المتأخرة أو متوسط فترة انتظار المريض، لذلك يتخلص دور الميكنة في المرور بأكثر من مرحلة، الأولي وهي حصر وجمع البيانات ووصلنا لحصر عدد مرضي 17 ألفا و880 مريضا، وبعد تنفيذ الميكنة كان بداية تسجيل المرضي من خلال المستشفيات، الخط الساخن، والإنترنت، وصلنا لتنفيذ 83 ألف إجراء.