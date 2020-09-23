التسجيل بـ"القضاء على قوائم الانتظار".. خط ساخن وموقع إلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 499 ألفًا و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، منذ انطلاقها في يوليو 2018، مؤكدة أنّ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات، لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

طرق تسجيل البيانات للحصول على خدمات مبادرة قوائم الانتظار

تستعرض"الوطن" في نقاط كيفية تسجيل المواطنين بياناتهم للحصول على خدمات مبادرة قوائم الانتظار:

- عبر الخط الساخن 15300، الذي يعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

- خصصت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، ويدخل المريض الاسم "رباعي" ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.

- تتواصل الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بشكل دائم وفعال مع الجهات والمؤسسات الحكومية، وبينها المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص، لإعادة توزيع وتوجيه المرضى، بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضم للمشروع، لتحقيق الهدف من المشروع وفق البرنامج الزمني.

يذكر أنّ وزيرة الصحة راجعت سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني، على نظام التشغيل الذي يوزع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتمّ إجراؤها.

وناشدت وزيرة الصحة، المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.