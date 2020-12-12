"سي إن ان": ترامب لن يقر بهزيمته بعد خسارته أمام المحكمة العليا

في انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضت المحكمة العليا فجر اليوم، دعوى قضائية رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستون سعت إلى إبطال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات، هي بنسلفانيا وجورجيا وميتشيجان وويسكونسن.

وقال محللون أمريكيون، إن هذه الهزيمة القانونية هي الأكثر فداحة لترامب وحلفائه في محاولتهم المتعثرة لقلب نتائج انتخابات 2020، وأكد المحللون، أنه حان الوقت لإقرار ترامب بهزيمته.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن ترامب لا ينوي التراجع أو الاعتراف بالهزيمة.

وطلبت دعوى باكستون من القضاة تمديد الموعد النهائي للمصادقة على الانتخابات إلى 14 ديسمبر الجاري، ما وفرّ الوقت للمسؤولين للتحقيق في مخالفات التصويت المزعومة في الولايات الأربع.

وقدمت 17 ولاية مذكرة في المحكمة العليا لدعم ولاية تكساس، بما في ذلك ألاباما وأركنساس وفلوريدا وإنديانا وكنساس ولويزيانا وميسيسيبي ومونتانا ونبراسكا ونورث داكوتا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وويست فرجينيا .

وأيد أكثر من 120 جمهوريًا في مجلس النواب الدعوى، بما في ذلك زعيم الأقلية كيفن مكارثي.

وردت ميتشيجان: "التحدي هنا غير مسبوق، بدون أساس واقعي أو أساس قانوني صالح".

وقالت ولاية بنسلفانيا إن الدعوى القضائية هي "انتهاك مثير للفتنة للعملية القضائية" وناشدت المحكمة "بإرسال إشارة واضحة لا لبس فيها بأن مثل هذه الانتهاكات يجب ألا تتكرر أبدًا".

وكتبت جورجيا: "لا تختلف دعاوى تكساس عن القضايا المتعددة التي تم رفعها في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في جورجيا خلال الأسابيع الماضية، ولم تصل أي من تلك الدعاوى القضائية إلى أي نتيجة".

وكتبت ولاية أوهايو - حيث فاز ترامب - أيضًا معارضة للدعوى: "إن الارتياح الذي تسعى إليه تكساس من شأنه أن يقوض الفرضية التأسيسية لنظامنا الفيدرالي: فكرة أن الولايات هي دول ذات سيادة ، وحرة في حكم نفسها".

ورفضت المحاكم بالفعل عشرات الدعاوى القضائية والاستئنافات التي قدمتها حملة ترامب وحلفاؤها في ميشيغان وويسكونسن وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وولايات أخرى.