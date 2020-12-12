"نور حياة": توقيع الكشف الطبي على 700 مواطن بكفر الشيخ

وقع أطباء المبادرة الرئاسية "نور حياة"، لمكافحه مسببات ضعف الإبصار، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر"، ويجري تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكشف الطبي على نحو 700 مريضاً من أبناء مركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وجرى توقيع الكشف الطبي على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه جرى تذليل العقبات أمام فريق الحملة، التي تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، حيث تتمركز بنادى المعملين بدسوق بدعم صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة، وبالتنسيق مع جميعه "رسالة" فرع دسوق.

أضافت "ماضي" أنه يجرى صرف العلاج لهم مجانا، وتحديد موعد عمليات بمستشفى القوات المسلحة مجانا، والتي يدعمها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، كما أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية "نور حياة" يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات.

وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون، إضافة إلى تجفيف منابع المرض، والمسح الطبي للأفراد الأكثر احتياجاً من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى بالمجان.

ويجرى الكشف بأجهزة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي"موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين"سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني"ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار في يناير 2019، وبدأ العمل الفعلي في فبراير 2019، وطوال الفترة الماضية تم الوصول إلى 19 محافظة من خلال المستشفيات المشتركة، منها التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة.