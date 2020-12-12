حبس تشكيل عصابي بالسويس يسرق "شاليهات" العين السخنة

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أعضاء في تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الأجهزة الكهربائية من الشاليهات بمنطقة العين السخنة التابعة لحي عتاقة.

وكان اللواء رجب عبدالعال، مدير الأمن، تلقى بلاغات بسرقة شاليهات بالعين السخنة، ووجه اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لضبط اللصوص، وقاد العميد وليد الشرقاوي، رئيس المباحث، الفريق الذي ضم ضباط "قسم شرطة عتاقة، والمباحث بالمديرية".

وأسفرت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب وقائع السرقة 5 متهمين، لهم نشاط إجرامي، يقيموا بقسم شرطة الأربعين، وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الأجهزة من الشاليهات بالقرى الساحلية، بأسلوب التسلق والكسر، مستخدمين سيارة ملاكي لنقل المسروقات.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط الرائد أحمد غريب، رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، والنقيب محمد حسام، معاون مباحث القسم، المتهمين بعد إعداد كمين لهم.

واعترف المتهمين بارتكاب 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشد المتهمون عن مكان المسروقات.