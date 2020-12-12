محافظ الشرقية يوجه بسرعة رفع كفاءة كوبري العباسة: لن أسمح بأي تأخير

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70 بمركز ومدينة أبوحماد، الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، وبتكلفة مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية بالكوبري والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتأكد من التزام الشركة المنفذة بمراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأكد محافظ الشرقية على الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري العباسة وإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ، وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتوفيراً للوقت والجهد.

وقال: "لن أسمح بأي تأخير أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة".

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.